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‘Karma Resim Sergisi'ne yoğun ilgi

Samsun’da açılan “Karma Resim Sergisi” büyük ilgi görüyor.

Samsun'da açılan “Karma Resim Sergisi” büyük ilgi görüyor.


Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkez i(AVM), Mona Lisa Sanat Evi'nin tablolarının yer aldığı “Karma Resim Sergisi”ne ev sahipliği yapıyor. Bol seçenekli ve hesaplı alışveriş imkanlarının yanı sıra, sanata ve sanatçıya verdiği değerle sosyal bir sorumluluğu da yerine getiren Piazza Sanat Galerisi, görülmeye değer bir sergiye daha kapılarını açtı.


Resim öğretmeni Elif İnanç tarafından 1998 yılında Samsun'da kurulan ve kurulduğu günden itibaren sayısız sanatçı yetiştiren sanat galerisi tarafından açılan sergi, ilk günden sanatseverlerin büyük beğenisini topladı.


Birbirinden değerli yağlı boya tablolarla adeta görsel bir şölen sunan sergi, 10 Şubat tarihine kadar gezilebilecek.

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