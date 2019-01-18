Karne gününde Hindistan'a özgü "Holi Festivali"

Samsun'da ortaokul öğrencileri karne gününde düzenlenen Hindistan'a özgü 'Holi Festivali'nde renkli görüntüler oluştu.

Sosyal ve Finansal Girişimcilik Liderlik Atölyesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Baruthane Ortaokulu öğrencileri düzenledikleri 'Holi Festivali' ve karne şöleni etkinliği ile yarı yıl dönemin stresini ve yorgunluğunu attı. Müzikle doyasıya eğlenen öğrenciler, Holi Festivali ile birbirlerini rengarenk boyalarla boyadı. Holi Festivali'ne ayrıca okul öğretmenleri de katıldı. Girişimcilik projesi kapsamında etkinlik için sponsor bulan öğrenciler ayrıca etkinlikten elde edilecek geliri okulda maddi durumu kötü olan 50 öğrencinin ailesine verecek.

“Bu etkinlik sınırlı sayıda okulda düzenleniyor”

Etkinlik hakkında bilgi veren okul müdürü Süleyman Çiftli, öğrencilerin 4 ay boyunca çok yorulduklarını söyledi. Öğrencilerin spordan sanata İngilizce eğitiminden kültür eğitimine kadar birçok faaliyete katıldığını ifade eden Çiftli, “Artık deşarj olma zamanı. Bu festivalin ikincisini düzenliyoruz. Ülkemizde sınırlı sayıda okulda uygulanan sosyal ve finansal liderlik öğretmen akademisinin vakfının uyguladığı programda kendi girişimciliklerini ön plana çıkarıyor. Rengarenk karne festivali düzenliyoruz. Buradan elde edilen tüm geliri 50'ye yakın arkadaşımızın ailesine bağışlanacak. Böylelikle ikinci bir sosyal sorumluluk projesi oluyor. Hem eğleniliyor hem de para kazanılıyor, Kazanılan parada arkadaşlarımızın ailelerine destek olmuş oluyoruz” dedi.

Öğrenciler de böyle bir etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek bu etkinliğin her yıl düzenlenmesini istedi.