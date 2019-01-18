Karnelerini evlerinde Başkan Şahin'den aldılar

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi tamamlanırken Samsun'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, hastalıkları nedeniyle eğitimlerini evlerinde sürdüren öğrencileri ziyaret etti, karneleri sundu ve birer altın ile ödüllendirdi.

Başkan Zihni Şahin, beraberinde İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ile birlikte ilk olarak, cam kemik hastası Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Yağız Işık'ı Hastanebaşı Mahallesi'ndeki evine gitti. Yağız'ın karnesini takdim eden Başkan Şahin, başarılı bir dönem geçiren öğrenciyi kutladı ve altın ile ödüllendirdi. Yağız ise Başkan Şahin'in elini öptü ve teşekkür etti.

Ziyarette duygu yüklü anlar

Başkan Zihni Şahin ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe daha sonra serebral palsi(beyin felci) hastası, Şehit Cengiz Topel İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Eyüp Ensar Karayigit'i ziyaret etti. Karayiğit ailesinin Fezçi Çakmak Mahallesi'ndeki evlerinde duygu yüklü anların yaşandığı ziyarette Başkan Şahin, Eyüp Ensar'a karnesini verdi ve altın ile ödüllendirdi.

“Her şey onların mutluluğu için”

Bugün tüm okula giden çocuklar ve onların ebeveynleri için heyecanlı ve özel bir gün olduğunu söyleyen Başkan Zihni Şahin, "Bizler de bugün, hastalıkları nedeniyle çok sevdikleri okullarından ayrı kalsalar da eğitimlerini sürdüren çocuklarımızı yalnız bırakmadık. Onların karne heyecanı ve mutluluklarına ortak olduk. Onları biraz olsun sevindirdiysek bile kendimizi dünyanın en mutlu insanı sayarız. Çocuklarımız, bizlerin hayat ışığıdır. Onların mutluluğu için her şeyi yapmaya hazırız" dedi.