Karnelerini hasta yataklarında aldılar

Süreğen hastalıkları nedeniyle yatarak tedavi gören ve tedavileri süresinde hastane ortamında bulunan hastane sınıfına devam eden öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. Karne gününde kendileri için özel olarak düzenlenen 'iftihar belgeleri' çocuklara hasta yataklarında verildi.

Hastane sınıfı hakkında bilgi veren uzman öğretmen Necati Er, ülkenin gerek donanım gerekse öğrenci kapasitesi bakımından en kapsamlı hizmet veren ve bünyesinde ilkokul, ortaokul ve lise hastane sınıfı bulunduran tek hastane sınıfı olduklarını söyledi. Büyük illerdeki hastane sınıflarında ortaokul ve lise sınıflarının öğrencisi olmasına rağmen açılamadıklarını ifade eden Er, “Sınıfımız bünyesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hastane ortamında okullarındaymış gibi eğitimlerini alıyor. Hastane sınıfımızda 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle eğitim öğretim yıl içerisinde ilkokul 466 ortaokul 520 ve lise 237 toplamda bin 223 öğrenciyle ders yapılmıştır. Bu öğrencilerimizden 26 ilkokul, 34 ortaokul ve 8 lise öğrencilerimizin okullarına notları gönderilerek karne almaları sağlanmıştır” dedi.

Törene hastane müdürleri, kurum ve kuruluş idarecileri, öğretmenler, sağlık çalışanları, hasta yakınları ve öğrenciler katıldı.