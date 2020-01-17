Karnelerini hastanede aldılar

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde eğitim veren hastane sınıfında yarıyıl karne töreni düzenlendi. Karne törenine Atakum İlçe Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, Tıp Fakültesi Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, hastane müdürleri, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, hastane çalışanları, hasta yakınları ve hastanede tedavi gören öğrenciler katıldı.

Hastanede bulunan sınıf çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Hastane Sınıf Öğretmeni Uzman Necati Er, "Hastane sınıfımız ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç aşamada eğitim öğretim yapan, ülkemizin en kapsamlı hastane sınıfıdır. 2019 - 2020 eğitim-öğretim yılı 1. yarıyılında ilkokul 243, ortaokul 329, lise 203 öğrenci toplamda ise 775 öğrenci ile hastane ortamında eğitim çalışması yapılmıştır. Hastanede 1 aydan fazla yatan ve yattığı süre içerisinde eğitim alan ilkokul 14, ortaokul 19, lise 13 olmak üzere toplamda 46 öğrencinin okullarına notları gönderilmiştir. Eğitim-öğretim çalışmalarını hastane ortamında yürütürken öğretmenlerimize yardımcı olan hastanemizin bütün çalışanlarına şahsım, kurumum ve hastane sınıfında görev yapan öğretmen arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Öğrencilerimizin karne gününde hastane ortamında olmalarından dolayı şuan hastanemizde yatmakta olan ve hastane sınıfında eğitim alan toplam 41 öğrencimize bu önemli günlerinde yalnız olmadıklarını, ülkemiz için, milletimiz için çok önemlisiniz diyorum ve öğrencilerimizle iftihar ediyorum" dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Hematoloji-Onkoloji Servisinde yatarak tedavi gören hasta öğrencilere belgelerinin verilmesiyle tören sona erdi.