Karnından 10,5 kilo kitle çıkarılan genç kadın konuştu

Samsun'da 29 yaşındaki 55 kilo ağırlığındaki genç kadının karnından 10 kilo 470 gram kitle çıkartıldı. Ameliyattan 44 kilo 530 gram olarak çıkan kadın, “Nefes almakta zorlanıyordum, şimdi kendimi çok iyi hissediyorum” dedi.

Gürcistan vatandaşı Nino Epimkova, karnındaki şişlikten kurtulmak için Medicana İnternational Samsun Hastanesi'ne başvurdu. Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün, yurt dışındaki tetkiklerin yanı sıra kendisi de gerekli kontrolleri yaparak, genç hastayı ameliyata aldı. Ameliyata 55 kilo ile giren Nino Epimkova, yaklaşık 1,5 saat süren operasyonun ardından 10 kilo 470 gramlık kitleden kurtularak, ameliyattan 44 kilo 530 gram olarak çıktı. Prof. Dr. Üstün, yaptığı operasyonun ardından çıkardığı kitlenin son 12 yılda yumurtalık kaynaklı çıkan kitleler arasından en büyüğü olduğunu ifade etti.

“Kendimi çok iyi hissediyorum”

Taburcu olmadan önce açıklamalarda bulunan ve kendini çok rahat hissettiğini ifade eden Nino Epimkova, “Hastaneye başvurduğumda karnım çok şişti. Ağrı ile birlikte çok zor nefes alıyordum. Karnım aşırı büyüyünce operasyon kararı aldık. Özellikle son günlerde karnın aşırı şişmeye başladı. Karnımdaki kitleyi ilk aşamada hissetmiyordum. Kitle son 3 ayda çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdi. Ameliyat sonrası her şey çok yolunda gidiyor. Kendimi çok iyi hissediyorum” diye konuştu.

Nino Epimkova, taburcu olarak ülkesine döndü.