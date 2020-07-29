Karpuz üreticisi fiyattan memnun

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Bafra Ovası'nda karpuz hasadının devam ettiğini, iklim şartlarının etkisiyle verimde bir miktar azalma olduğunu ancak fiyat açısından üreticinin yüzünün güldüğünü söyledi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve beraberindekiler, Bafra'ya bağlı Suulaş Mahallesi'nde yaklaşık bin dönümlük arazide karpuz yetiştiren Sebze Hali Dernek Başkanı, Sera OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda bölgenin en büyük sebze üreticisi Murat Şahin'in tarlasına ziyarette bulundu. Ziyaretten dolayı teşekkür eden Murat Şahin, "Arazimiz bin dönümdür ve burada karpuz ve bir miktar da kavun üretimimiz mevcut. Bunun dışında bin 300 dönüm de farklı yerlerde arazimiz var. Oralarda da mevsim sebzelerinden domates, kapya biber, şekerpancarı, çeltik gibi çeşitli bir ürün yelpazemiz var. Bu toplamdaki iki bin 300 dönüm araziyi yazlık ve kışlık olarak tümünü değerlendirerek sezon boyunca günlük 120- 175 arası işçi çalıştırmak suretiyle istihdama katkı sağlamış oluyoruz. Karpuzda bu sene olumsuz iklim şartları yüzünden verimde yüzde 30 civarı bir azalma görüldü ise de fiyatlar konusunda memnunuz” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Müdür Sağlam, "Bafra Ovamızın verimli toprakları malumumuz. Murat bey ise bu ilçemizdeki örnek ve lider bir üreticimiz. Ziyaret vesilesiyle hem buradaki tarımsal faaliyetleri ve hem de sezonu olması itibarıyla karpuz hasadını yerinde değerlendirme fırsatımız oldu. İklim şartlarının etkisiyle bu sene verimde bir miktar düşüş gözlense bile fiyat açısından üreticimizin yüzünün güldüğünü gözlemledik. Hasadın tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise özellikle Bafra karpuzunun tüketici kitlesinin ve pazar payının yüksek olduğunu vurgulayarak üreticilere iyi bir hasat sezonu diledi.