Karpuzdan zarar eden üreticinin yüzünü ıspanak güldürdü

Samsun Bafra Ovası'nda karpuzdan zarar eden üreticinin yüzünü erkenci ıspanak güldürdü.

Bafra Ovası'nda erkenci ıspanak hasadı başladı. Karpuzda hayal kırıklığı yaşayan üretici, ıspanakta umduğunu buldu. Erkenci ıspanak üreticiye altın sezonunu yaşattı.

Kışlık sebze üreten Mehmet Bilgiç, erkenci ıspanağın yüzlerini güldürdüğünü söyledi. Bilgiç, "Ispanak, marul, karnabahar bürüksel ve brokoli ektik. Ispanağı karpuz altına ekmiştik. Erkenci ıspanak bu yıl altın yılını yaşadı. 15 lira civarında satıldı. Yerine tekrar ektik. Onlar da yılbaşına çıkacak. Tek kök marulu da yaygınlaştırıyoruz. Yavaş yavaş damlama sulama yapıyoruz. Bunu 2-3 yıldır ekiyorum. Marulların büyümesi için 1 haftası var. Pazarda 5 lira ila 7 buçuk liraya satılıyor. Erkenci brokolilerimizde çıkmaya başladı. Onlar da 8-10 lira civarında” dedi.

“Bu sene Bafra altın yılını yaşayacak”

Karpuz altı ikinci ekimlerinden memnun olduklarını anlatan Bilgiç, “Karpuzlardan baya bir zarar ettik. Altını karnabahar doldurduk. 15 -20 güne kalmaz hasat olacak. Bu sene Bafra altın yılını yaşayacak. Girdilerimiz tabii ki çok yüksek ama ne yapalım yüksek olmasına rağmen ekimleri yapıyoruz. Ispanağı kendimiz topluyoruz. Yevmiyeler 300 lira, işçiyle çok büyük sıkıntılarımız var. İşçi yok, biz kendimiz topluyoruz. Biz kendimiz 7 nüfusuz ailemizle birlikte ektik. Bu yıl Bafra üreticinin yüzü gülecek diyorum. İlaçsız bir ürün tüketiciye sunacağız” diye konuştu.