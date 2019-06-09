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Karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Samsun’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Samsun'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisi Taflan Camii önü Samsun Sinop karayolunda bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa T. idaresindeki 55 KF 444 plakalı otomobil, yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Mümine Kaya'ya (77) çarptı. Kazda ağır yaralanan Mümine Kaya, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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