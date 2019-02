Kasaplar köfte serbestliğini tavuk ve sucukta da istiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2014 yılında kasapların sucuk, köfte ve parçalanmış tavuk satması yasaklanmıştı. Daha sonrasında alınan kararla birlikte kasapların günlük 10 kilo köfte satmasına izin verilmiş, son olarak da Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği'ne göre köfte satışı serbest hale getirilmişti. Ömür Şen, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada sucuk ve parçalanmış tavuk satışının da köfte gibi serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Sucuk ve parçalanmış tavuğun da köfte gibi serbest bırakılması ya da kota getirilip satışına izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Şen, “Köfte konusunda sıkıntımız kalmadı. En çok istediğimiz şey, sucuk ve tavukta da serbestlikler tanınmasıdır. Kendi yaptığımız sucukları satamıyoruz. Tavukta da parçalanmış tavuk satamıyoruz. Paket halindeki bütün tavukları satabiliyoruz. Devletimizden sucuk ve tavukta da serbestlik yapmasını istiyoruz. Yaz sezonu geliyor. Piknikçiler en çok tavuk ve sucuk tüketiyor. Özellikle kendi sucuğumuzu yapıp satmak istiyoruz. Köfte gibi sucuk ve tavuk satışına da kota getirebilirler. Yeter ki sucuk ve parçalanmış tavuk satalım. Sucuğa 50 kilo kota koysunlar. Biz yine kendi yaptığımız sucukları satalım. Bu hem kasapların hem de vatandaşların işine yarar. Bizim işlerimiz artar, vatandaşlar da ucuza tavuk ve sucuk yer” dedi.