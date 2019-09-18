Kasapoğlu: "Samsun'da herkesin spor yapmasını hedefliyoruz"

SAMSUN (İHA) – Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Milli Mücadele'nin 100. yılı münasebetiyle düzenlenen spor şenlikleriyle ilgili açıklamasında, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Samsun'da herkesin spor yapmasını hedefliyoruz" dedi.

Samsun'da Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında yer alan ‘Spor Şenliği' başlıyor. Her yıl geleneksel olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ‘Spor Şenliği' bu yıl ilk kez bowling ve 3x3 sokak basketbolunun eklenmesiyle futbol ve voleybol da dahil olmak üzere dört branşta oynanacak. 14 Ekim'de başlayacak olan şenlikle ilgili açıklama yapan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Samsun'da dolu dolu geçen etkinliklere bir yenisini daha ekliyoruz. Valilik öncülüğünde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ‘Spor Şenliği', bu yıl 100. yıl kutlamaları kapsamında daha özel ve anlamlı geçecek. Dört branşta gerçekleştirilecek olan spor şenliğimiz bu yıl bowling ve 3x3 sokak basketbolunun ilk kez eklenmesi ile daha renkli görüntülere sahne olacak. Biz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Samsun'da herkesin spor yapmasını hedefliyoruz. Spor Şenliği çok renkli ve çekişmeli geçecektir. Tüm kurum, kuruluşlar ve halkımızı takımlarını kurup Spor Şenliği'nde yarışmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Spor Şenliği'ne 1989 ve öncesi doğan yani 30 yaş üstü oyuncular katılacak ve başvurular 7 Ekim'de sona erecek.