Katar heyeti Samsun TSO'da

Milaha ve Q-Terminals lojistik şirketleri yetkilileri Elias Abou Jawdeh, Syed Mohammed Abid Imam ve Prasantha Dissanayake Samsun'daki lojistik ve yatırım imkanlarını yerinde görmek için AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'ın davetlisi olarak Samsun'a geldi. Katar heyeti, programları çerçevesinde Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu da ziyaret etti. AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu üyeleri ve Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır'ın da bulunduğu ziyarette yabancı heyet yetkilileri, şirketleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Murzioğlu'ndan iş birliği vurgusu

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, misafirlerine Samsun'un ekonomik ve ticari yapısı hakkında bilgi verdi. Murzioğlu, "8 binin üzerinde üyemiz var. Üyelerimiz çok farklı sektörlerde iş yapıyor. Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında dört, ikinci 500 arasında da 8 tane tane firmamız var. Gıda sanayi, un sanayi, hazır giyim, ağaç ve mobilya, kağıt ve ürünleri, gübre, çimento, dükdil boru, şekerleme, yem, kimya ve ilaç sanayi, plastik ürünleri ve deterjan, cam ve ürünleri, kiremit ve tuğla, kireç, lastik ve ürünleri, demirçelik, metal eşya ve makine, oto yedek parça sanayi ile bakır ve mamulleri sanayi Samsun'un sanayisini teşkil etmektedir. Güçlü bir sanayi altyapımız var. Samsun sanayi kenti olduğu kadar bir tarım kenti de. Karadeniz'in en büyük kenti olan Samsun, geçmişten gelen ticaret geleneğine sahip olması nedeniyle bölgenin merkezi konumunda. Sahip olduğu alternatifli üretim ve hizmet alt yapıları ile potansiyeli oldukça yüksek bir şehir. Samsun çok yönlü bir kent. Türkiye'de sadece birkaç ile nasip olan hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşım hatlarıyla Samsun bir lojistik kent konumunda. Samsun'da dört tane çalışır vaziyette limanımız var. Samsun limanları, Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki ülkelere açılan kapısı konumunda. Havaalanımız uluslararası uçuşlara da açık. Bu yönde Samsun'un bu potansiyeli göz önüne alınarak odamızın da ortağı ve önderi olduğu 43 milyon avroluk lojistik Lojistik Köy'ü kentimize kazandırdık. Biz her türlü iş birliğine hazırız. İnşallah bu ziyaret iyi bir iş birliğini de beraberinde getirir” dedi.