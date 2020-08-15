‘Katarakt' genç yaşlarda da görülebiliyor

Dr. Emrullah Beyazyıldız, kataraktın sıklıkla ileri yaşlarda ortaya çıktığını fakat genç yaşlarda ve hatta bebeklerde dahi gözlenebilen bir hastalık olduğunu söyledi.

Gözün net görmesini sağlayan üç önemli yapı mevcut olduğunu ifade eden Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Emrullah Beyazyıldız, “Kornea (en dış tabaka), lens (gözün iç kısmında) ve retina (en iç tabaka). Lens/mercek, ışıkların retina tabakasına doğru bir şekilde düşmesini sağlayan doğal şeffaf bir mercektir. Bu lens/mercek şeffaflığını kaybettiği anda net görme bozulur ve bulanık görme tablosu ortaya çıkar. Bu duruma Katarakt diyoruz. Katarakt sıklıkla ileri yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Fakat genç yaşlarda ve hatta bebeklerde dahi gözlenebilen bir hastalıktır. Özellikle ailesinde katarakt hikayesi olanlarda, şeker hastalarında, uzun süreli kortizonlu ilaç kullananlarda ve göz travması almış kişilerde katarakt gözlenme ihtimali yüksektir. Kataraktın en önemli belirtisi görme keskinliğinde azalmadır. Hastalarda bulanık görme, ışığa karşı hassasiyet ve çift görme şikayetleri de eşlik edebilir” dedi.

Kataraktın tek tedavisinin ameliyat olduğunu belirten Beyazyıldız, “Ameliyat lokal anestezi altında yapılmaktadır. Ameliyat yaklaşık 5-10 dakika sürmektedir. Ameliyat sürecinde şeffaflığını yitirmiş olan lens son teknolojik yöntemlerle üretilmiş göze uygun mercekler ile değiştirilmektedir. Ameliyat sonrası tüm hastalarda net ve konforlu bir görüş sağlanabilmektedir. Son yıllarda üretilmiş trifokal özelliğe sahip mercekler/lensler sayesinde hastalar yakını da aynı uzak mesafede olduğu gibi net görebilmektedir. Trifokal mercekler kataraktı olmayan, uzak/yakın görme bozukluğu yaşayan hastalarda da uygulanabilir merceklerdir” diye konuştu.

40 yaşından sonra uzak ve yakın gözlüğü kullanmak istemeyen hastalarda trifokal merceklerin güvenle uygulanabildiğini ifade eden Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, “Trifokal Lensler tüm mesafelerde renk farklılığını net görmenizi, geçiş mesafelerde (uzaktan ortaya, ortadan yakına) kesintisiz görmenizi sağlar. Trifokal mercekler şeker hastalığı olan, retina ve kornea problemi olan hastalarda önerilmemektedir. Ameliyatın hemen ertesi günü görme kalitesinde belirgin bir düzelme olduğunu hasta fark eder. Uzak ve yakın mesafede net görüş hastaya göre değişmekle birlikte kısa sürede sağlanmaktadır” şeklinde konuştu.