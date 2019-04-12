Katarlılar, ‘yatırım' için Samsun'da

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'ın daveti üzerine Samsun'a gelen Katar ekibini makamında ağırladı. Demir, bütün yatırımcılara kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'ın daveti üzerine Samsun'a gelen Katar heyeti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti. Yatırım ve iş fırsatları üzerine istişarelerde bulunmak üzere Samsun'a gelen ‘ulaşım ve lojistik' alanlarında faaliyet gösteren Katarlı şirketlerin yetkilileri, Mustafa Demir ile makamında buluştu.

Katarlı iş adamları: “İş birliği yapalım”

Mustafa Demir'i Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kutlayan Katarlı iş adamları, “Samsun her yönüyle çok güzel bir şehir. Yatırım anlamında da birlikte güzel işler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda sizlerle her türlü iş birliğine açık olduğumuzu belirtmek isteriz” dediler.

Demir: “Kapımız sonuna kadar açık”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Samsun'un gerek coğrafi gerekse sosyokültürel nimetlere sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Şehrimize yatırım yapmak isteyen bütün yatırımcılarımıza kapılarımızı sonuna kadar açtık. Samsun'un her alanda kalkınması öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu nedenle ziyaretinizi son derece önemli buluyorum. Karşılıklı iş birliği içerisinde olmalıyız. Birlikte oluşturacağımız kalkınma ve yatırım modelleri ülkelerimiz arasındaki iş birliğine de büyük güç katacaktır.”