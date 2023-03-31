‘Katık Otobüsü' ile atıklar tekrar ekonomiye kazandırılıyor

Samsun'un Atakum ilçesinde geri dönüştürebilir atıkları ücret karşılığında toplayan Atakum Belediyesi Katık Otobüsü aile bütçesine katkı sağlarken, atıkların tekrar ekonomiye kazandırılmasına da vesile oluyor.

Atık toplamak için Atakum Belediyesi önünde konuşlanan Katık Otobüsü, belediye personelinin ve çevredeki vatandaşların getirdiği geri dönüştürebilir atıkları teslim aldı. Otobüsü ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Otobüsümüz hem çevre kirliliğine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor" dedi.

Belediye binası önünde Atakumlu vatandaşlara katık otobüsünü anlatan Başkan Cemil Deveci yaptığı açıklamada, "Bu etkinliğimiz uzun bir süredir devam ediyor. Otobüsümüz şehrin belirli noktalarında duruyor. Çocuklar, kadınlar ellerindeki plastiği, yağı, diğer mutfak atıklarını ayırarak teslim ediyorlar. Karşılığında da ücret alıyorlar. O ücretlerle de çocuklarına kitaplar alıp başka ihtiyaçlarını karşılıyorlar. ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde de farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun önemini anlatmaya çalışıyoruz. Hem kent temizliğine hem de ülke ekonomisine katkısını anlatmaya çalışıyoruz. O nedenle böyle bir etkinlik düzenledik" diye konuştu.

"Türkiye'nin her yerinde duyulsun istiyoruz"

Sağlıklı gıdaya ve temiz bir şehre ulaşabilmek için bunun gibi etkinlikleri uzun süredir sürdürdüklerini belirten Deveci, "Türkiye'nin her yerinde duyulsun istiyoruz. Sıfır Atık; temiz bir kent için, sağlıklı gıdaya ulaşabilmek için, Türk ekonomisi için olmazsa olmazımızdır. Bu atıklar sanayide kullanılabiliyor. Plastikler, sıvı atıklar, poşetler, mutfak atıkları sanayide kullanılabiliyor. Temiz bir kentte yaşama yolunun buradan geçtiğini gençlere, çocuklara eğitim yolu ve buna benzer etkinliklerle hissettirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Katık Otobüsü'nün her hafta içi pazartesi günü Yenimahalle Tramvay İstasyonu karşısında, salı günü Atakum Belediyesi Engelsiz Yaşam Park önünde, perşembe günü Atakent Pazarı önünde, cuma günü Emek Park önünde, çarşamba günü ise farklı bir konumda olacağı öğrenildi. Katık Otobüsü atık alım fiyatları ise şöyle:

Kilo bazında karton 1,5 TL, pet 5 TL, kitap 2 TL, metal ve karışık plastik 3,5 TL, cam 0,10 TL, kola kutusu 10 TL, atık yağ ise litre başına 8 TL.