Kavak ekonomisine kadın desteği

Kavaklı kadın girişimcileri desteklemek ve ekonomiye katılımlarını sağlamak amacıyla Kavak Belediyesi öncülüğünde Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG) destekleriyle kurulan ilçenin ilk Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, yeni binasında çalışmaya başladı.

İlçe kadınlarının ekonomiye katılımlarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje ile ilçenin bir adım daha öne çıkacağını kaydeden Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “İnanıyorum ki ilçemiz kadınları bu yeni yerlerinde çok güzel işler çıkaracaklardır. Onların üretimleri ile hem kendileri hem de ilçemiz kazanacak” diye konuştu.

Toplumsal hayatın temel taşı olan kadınların ekonomik hayatta etkin olarak yer almalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Sarıcaoğlu, “Kadınlarımızın iş gücüne, istihdama ve üretime katılımları ilçemizin olduğu kadar ülkemizin gelişmesi ve büyümesine de katkı sağlayacaktır. Bu oluşum kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayatta aktif olmaları yanında aile içindeki rollerini de güçlendirecektir. Belediyemiz ve Kavak YEG, destekleriyle kurularak hayata geçirilen ve kooperatif ilçemizin tanıtımına da katkı verecektir” şeklinde konuştu.