Kavak Gençlik Merkezi'nde yaz dönemi kayıtları başladı

Kavak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde yaz dönemi kayıtları başladı.

Kavak Gençlik Merkezi, yaz kursları ile gençlik merkezlerinin kapılarını öğrenciler için açacak. Kurs kayıtları 18 Haziran'da sona erecek. Kurslarda; Kur'an-ı Kerim, İngilizce, resim, keman, piyanoya, ses, koro, duvar boyası ve çeşitli spor branşlarında eğitimler verilecek. 8-29 yaş arasındaki gençlere hizmet verilen kursların ücretsiz olduğuna dikkat çekildi.

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Deniz Konak yaptığı açıklamada, Kavak Gençlik Merkezi'nde her hafta bir etkinlik olduğunu söyledi. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında açtıkları kurslardan şimdiye kadar yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğüne işaret eden Müdür Konak, “Öğrencilerimizin tatillerini daha verimli geçirmesini hedefiyle yaz döneminde çeşitli kurslar düzenledik. Akademik, sosyal ve sanatsal branşlarda açacağımız kurslarla çocuklarımızın gelişim sürecine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yaş aralıkları eğitime göre değişse de Kavak'ta tüm halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Gençlerimizi ve kurslarımızdan istifade etmek isteyen tüm Kavaklı hemşehrilerimizi kurslarımıza bekliyoruz ve Gençlik Merkezi'nde ücretsiz kurslarımızdan halkımızın yararlanmasını istiyoruz” dedi.

Öte yandan Kavak Gençlik Merkezi'nde sportif etkinliklerden basketbol, bocce, badminton gibi sportif faaliyetler yanı sıra gezi, kamp, piknik ve doğa yürüyüşleri, gönüllülük faaliyetleri ve kitap okuma halkaları gibi çeşitli etkinliklerin de yapılacağı belirtildi.