Kavak Gençlik Merkezi'nden 21 kurs

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Deniz Konak, "21 aktif kurs ile faaliyetlerimiz devam ediyor. Gençlerimizle birlikte çalışmak, birlikte üretmek bizim felsefemiz, yol haritamızdır” dedi.

Kavak Gençlik Merkezi'nde 21 aktif kurs ile faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini bildiren Müdür Deniz Konak, atölyelerinde matematik, İngilizce, Osmanlıca, Arapça, Türkçe, edebiyat, diksiyon, akıl ve zeka oyunları gibi programlarıyla gençlerle birlikte olduklarını belirtti. Müdür Konak, gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirdiğini, gençlerin bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak amacıyla ilçeye kazandırılan Kavak Gençlik Merkezi'nde 8-28 yaş gruplarına yönelik atölyeleri ile faaliyetlerinin yoğun bir tempoda sürdüğünü ifade etti. Konak, "Kavak'ta açılışımızdan bu yana gençlerimize en iyi imkânları sunabilmek için çalışıyoruz. Merkezimiz bünyesinde bulunan atölye faaliyetlerimiz hızını kesmeden devam ediyor. Çünkü gençlik bizim en büyük gücümüz, gençlik bizim en büyük inancımız ve umudumuz. O yüzden gençlerimizle birlikte çalışmak, gençlerimizle birlikte üretmek bizim felsefemiz, yol haritamız. Gençlerimizin önünü açmak, her alanda onlarla beraber olmak bizim en büyük önceliğimiz. Gençlerimizin serbest zamanlarını geçirebilmeleri için bireysel kullanıma da açık olan merkezimiz, kütüphane, akıl zeka oyunları, kafeterya, bilgisayar, wi-fi gibi birçok hizmeti de sınırsız bir şekilde onlara sunuyor" diye konuştu.