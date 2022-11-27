Kavak ilçesindeki köye ulaşım sorunu çözüldü

Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Bükceğiz köyünün ulaşım çilesi sona erdi. Köy muhtarı Muhterem Sarak, köy yolunun rahatlamasıyla köye dönüşün de başladığını söyledi.

Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Bükceğiz mahallesinde 10 yıl önce kaplama yapılan ve şimdi kullanılamaz hale gelen 4.6 kilometrelik yolda Büyükşehir Belediyesi tarafından genişletme ve sağlamlaştırma çalışmaları yapıldı. Sathi kaplama çalışmasıyla birlikte tamamlanan yol çalışmaları, mahallede yaşayanları da memnun etti.

Eskiden yollarının kötü olduğunu ifade eden mahalle sakinlerinden Metin Sarak, “Bir yerin yaşanılabilir olması için elektrik, yol ve su olmazsa olmaz. Biz yoldan gerçekten çok çile çektik. Köstebek yuvası gibiydi. Ana hattaki köy içinde tozdan topraktan, çamurdan duramıyorduk. Köyümüz artık yaşanabilir bir yer olmaktan çıkmıştı. Ama yolumuz yapıldı artık çilemiz son buldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

Ulaşım sıkıntısından dolayı köyden gidenlerin yolun konforunu gördükten sonra geri döndüklerini söyleyen Bükceğiz Mahallesi Muhtarı Muhterem Sarak ise, “Altyapısı ile düzenlemesi ile gayet güzel sağlam bir yola kavuştuk. Vatandaşımız rahata erdi. Çukurdan kaçmak isterken lastik yaran mı dersiniz yoldan çıkan mı dersiniz neler neler yaşadık. Ama artık o günler geride kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir buraya geldi bize dedi ki, ‘sizi bu çileden kurtaracağız.' Sözünü de tuttu. Çileyi sona erdirdi. Ulaşım sıkıntısından dolayı köyden giden vatandaşlarımız da artık yolun konforunu görünce geri dönmeye başladı. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.