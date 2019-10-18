Kavak meclis üyelerinden Mehmetçik'e anlamlı destek

SAMSUN (İHA) – Barış Pınarı Harekatı'na destek için toplanan Kavak Belediye Meclis Üyeleri, altı aylık huzur haklarının Mehmetçik Vakfına verilmesini istedi.

Kavak Belediye Meclisi, ekim ayı olağanüstü toplantısında Barış Pınarı Harekatı'na tam desteğini açıkladı. Meclis üyeleri, ayrıca 6 aylık huzur haklarının Mehmetçik Vakfına verilmesi önerilerinin bir sonraki oturumda ele alınması için teklifte bulundular. Kavak Belediye Meclisi ekim ayı olağanüstü oturumunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile terör örgütlerinin bölgedeki yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na nihai amacına ulaşıncaya kadar tam destek verdiğini açıkladı.

Kavak Belediye Meclisi'nin olağanüstü ekim ayı oturumunda “Barış Pınarı Harekâtı'nı Destekliyoruz” başlığı ile yapılan açıklamayı Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu okudu. Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşın hayatına kast eden PKK terör örgütünün yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesi olduğu dile getiren Sarıcaoğlu, şunları söyledi:

“Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ-PKK-PYD-YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş 100 binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı belediye meclisleri olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır. Türkiye'nin öne sürdüğü tezlerin kabul edilmesi ve 32 km'lik alanda hiçbir teröristin kalmayacak olması ülkemizde misafir edilen Suriyeli kardeşlerimizin de vatanlarına dönüşlerinin önünü açmıştır. Gelinen nokta ile Türk devleti bir kez daha tehditlere karşı ne pahasına olursa olsun boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Belediye meclisi olarak Barış Pınarı Harekâtı'nı nihayi amacına ulaşıncaya kadar desteklediğimizi ifade eder, kahraman Mehmetçiğimizin her daim yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatırız.”