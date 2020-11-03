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Kavak meclisi depremde hayatını kaybedenleri andı

İzmir’de meydana gelen 6.

İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar, Kavak Belediye Meclisi'nde anıldı.


Kavak Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralına uygun olarak Kavak Belediyesi Çok Amaçlı Kardelen Düğün Salonu'nda yapıldı. 8 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, başkanlık yaptı. Mecliste görüşülen maddeler incelenmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.


İzmir'de yaşanan depremin ortaya çıkardığı acıların gündeme geldiği mecliste, hayatını kaybeden vatandaşlarda unutulmadı. Meclis Üyesi Mustafa Sarıoğlu, Cumhur İttifakı adına okuduğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kavak Belediyesi Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri olarak İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Bu arada yine geçtiğimiz gün aramızdan ayrılan eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz ve 22. 23. 24. Dönem AK Parti Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu ile Covid-19 rahatsızlığı nedeniyle aramızdan ayrılan Belediye Personelimiz Kamuran Keskinoğlu'na Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına da başsağlığı diliyoruz.”

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