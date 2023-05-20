Kavak Orman İşletme Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatı sürüyor

Kavak ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde yapımı süren binanın inşasının yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor. 2 bin 129 metrekare kullanım alanına sahip olacak 4 katlı binanın yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor. Toplam maliyeti 20 milyon TL'yi bulması beklenen yeni hizmet binasında, 4 adet işletme şefliği biriminin yanı sıra yemekhane, sosyal tesisler, toplantı salonu gibi bölümler yer alacak.