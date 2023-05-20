İhlas Haber Ajansı

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Kavak Orman İşletme Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatı sürüyor

Kavak Orman İşletme Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatında çalışmalar hızla ilerliyor.


Kavak ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde yapımı süren binanın inşasının yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor. 2 bin 129 metrekare kullanım alanına sahip olacak 4 katlı binanın yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor. Toplam maliyeti 20 milyon TL'yi bulması beklenen yeni hizmet binasında, 4 adet işletme şefliği biriminin yanı sıra yemekhane, sosyal tesisler, toplantı salonu gibi bölümler yer alacak.

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