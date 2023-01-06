Kavak OSB'ye "İnsan Kaynakları Ofisi"

Samsun Kavak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bünyesinde "İnsan Kaynakları Ofisi" kuruldu.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da bir ilki gerçekleştirerek Kavak OSB'de İnsan Kaynakları Ofisi'ni faaliyete geçirdiklerini açıkladı. Vali Dağlı, ”Bu çalışmayı ilk olarak Kavak ilçemizden başlatıyoruz” derken Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ise “İşçi arayan firmalarımız ile iş arayan kardeşlerimiz artık çok daha hızlı buluşacak” dedi.

Kavak OSB'de Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kaymakam Faruk Atar'ın katıldıkları toplantı ardından açıklama yapan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, gerçekleştirdikleri yapılanma ile Samsun'da ilki Kavak'ta oluşturduklarını belirtti. Vali Dağlı, “Samsun'da ilk kez Kavak OSB'de bir İnsan Kaynakları Ofisi oluşturduk. Burada görevli arkadaşlar Organize Sanayi Bölgesi içindeki tüm yatırımcı ve sanayicilerin iş gücü taleplerini alarak çalışmak isteyen işçilerimizle onları birleştirecek. Kavak'ta büyük bir talep doğduğunu zaten görüyoruz. Bu anlamda ilçemizde böyle bir oluşum gerekliydi ve Samsun'da ilk defa Kavak OSB'de başlatmış olduk. Zaman zamanda dile getirdiğimiz üzere Kavak'taki sanayicilerimizin işgücüne yani çalışanlara ihtiyaçları var. Onların işini kolaylaştırmak üzere böyle bir oluşum gerçekleştirdik. Sanayicilerimiz ve çalışmak isteyen vatandaşlarımız için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Anonsla işçi arıyorduk"

Kavak'ta artan yatırımlar nedeniyle sanayicilerin zaman zaman işçi bulmakta zorlandıklarını belirten Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ise “Kavak'ta sanayi yatırımları sürekli artıyor. Gelişen bu yapı içinde tesislerimiz zaman zaman işçi bulmakta zorluk yaşıyorlar bizler de belediye hoparlörümüzden yaptığımız anonslarla onlara yardımcı olmaya çalışıyorduk. Samsun Valimiz başkanlığında yaptığımız toplantıda Kavak OSB'de böyle bir oluşumun kararını aldık. Bu ofisin görevi sanayicilerimizi düzenli ziyaret edecek. Onların iş gücü taleplerini alarak ve iş arayan vatandaşlarımızla buluşmalarını sağlayacak. Sanayicilerimiz ve iş arayan kardeşlerimiz için çok yararlı olacak bir proje. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.