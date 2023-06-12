Kavak OSB'ye yatırımcı ilgisi: 25 fabrika daha kurulacak

Samsun'un Kavak İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Kavak Organize Sanayi Bölgemizde(OSB) 40 tane fabrikamız var. 25 tane de yatırımcı dosyalarını verdi, bekliyor. Kavak çok başka yerlere gelecek” dedi.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, burada bir araya geldiği basın mensuplarına Kavak'ta yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sarıcaoğlu, “Kavak öyle bir noktaya geldi ki bugün gerçekten işçi arıyoruz. Bunu ararken de gerçekten amele falan aramıyoruz. Organize Sanayi Bölgemizde 40 tane fabrikamız var. 25 tane de yatırımcı dosyalarını verdi, bekliyor. 3-5 seneye kadar Kavak çok başka yerlere gelecek" diye konuştu.

Kavak'ta nüfus artışı olduğunu ifade eden Sarıcaoğlu, "Kavak'ın nüfusu 3-4 bin arttı. Dolayısıyla Kavak'ta çok fazla bir sıkıntımız kalmadı. Sanayimiz büyümeye devam ediyor. Kavak'ta altyapı problemi yok, üst yapı problemi yok. Biz yaptıklarımızı sosyal medyadan çok fazla paylaşmıyoruz. 10 senede bu performans ancak bu kadar olur. Şehir içerisinde hiçbir sorunumuz kalmadı. Belediye hizmet binamız, sosyal alanlarımız, parklarımız hepsini yaptık. Sadece şuan küçük sanayi sitemiz ihale aşamasındadır. Kavak'ın girişine 55 tane dükkan yapılacak” şeklinde konuştu.

Ziyaret Başkan Sarıcaoğlu'nun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır'a hediye takdimi ile son buldu.