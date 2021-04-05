Kavak, turizme hazırlanıyor

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Bundan böyle elimizdeki değerleri öne çıkartarak 'turizmde biz varız' diyeceğiz” dedi.

Binlerce yıldır birçok farklı kültüre yerleşim yeri olan Samsun'un Kavak ilçesi turizme hazırlanıyor. Son yıllarda girişimcileri kendisine çekmeyi başararak Samsun'un sanayi bölgesi olma yolunda ilerleyen ilçe Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nun, çalışmaları ile turizmcilerin de dikkatini çekince konaklama tesis sayısını artırmaya başladı.

Kavak'ta son olarak girişimci Suat Soydemir tarafından yaklaşık 5 milyon liralık bir yatırım ile üç yıldız konseptinde Mahmutlu mevkisinde yaptırılan otelde kapılarını müşterilerine açtı.

İlçede doğa ve gastronomi turizmi yapılabileceğini ayrıca yamaç paraşütünü öne çıkartma çalışmalarına başladıklarını belirten Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Turizmde yer almamız için birçok nedenimiz var. Doğal güzelliklerimiz, eşsiz damak tatlarımızla bizde buradayız diyerek ortaya çıkmamız lazım. Atatürk'ün Milli Mücadele için Samsun'dan Anadolu'ya geçerken kullandığı ‘Kurtuluş Yolu' ilçemizden geçiyor. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in manevi hocası Akşemşettin'in babası şeyh Şerafettin Hamza'nın türbesinin de burada olması bizim için ayrı bir değer” şeklinde konuştu.

Sanayileşme alanında yakaladıkları başarıyı turizmde sektöründe de gösterebileceklerini ifade eden Sarıcaoğlu, “Yıllar süren çalışmanın ardından Kavak, bugün Samsun'un sanayi bölgesi olarak şekilleniyor. Aynı şey turizm sektöründe neden olmasın. Başaracağımıza yürekten inanıyorum. Kavak için belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için imkânlarımızı en iyi ve en verimli biçimde değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.