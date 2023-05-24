Kavak turizme hazırlanıyor

Kavak Sanayici İş İnsanları Yöneticileri ve Akademisyenleri Derneği (KAVSİYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yerişkin, Kavak'ı turizme açmak için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Kavak'ın sahip olduğu doğal güzelliklerinin turizme kazandırılarak ilçenin bu alanda da gelişimine katkı sunmayı amaçlayan KAVSİYAD, ilçeyi turizme açmak için çalışma başlattı. Dernek Başkanı Serdar Yerişkin, “Güzel ilçemiz Kavak'ın tanıtımı ve turizme açılması için elimizden gelen tüm mücadeleyi vereceğiz” dedi.

Samsun Doğa Severler Topluluğu “SAMDOST “ üyelerini Kavak'ta misafir ederek mahalleleri gezdiren Yerişkin, yaptığı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Bugün SAMDOST üyelerini KAVSİYAD olarak ilçemizde ağırladık. Onları doğal güzelliklerimiz ile tanıştırdık. Ayrıca Milli Güreşçimiz Yaşar Doğu'nun köyüne giderek Müze Evini gezdik. Doğa yürüyüşleri yaparak güzelliklerimizi tanıttık. Amacımız kendi coğrafyamızın tarihi ve doğal güzelliklerini önce tanımak sonra da tüm ülkemize tanıtmak böylece ilçemizi turizme açmaktır. Bu tür etkinliklerimize Kavaklı iş insanları olarak devam edeceğiz. Ayrıca yapacağımız çekimler ile de önümüzdeki günlerde Kavak ilçemizin tüm güzelliklerini hazırlayacağımız Kavak tanıtım sayfasından dünyaya açarak turizm şirketlerinin de ilgisini çekmeye çalışacağız. Amacımız birçok alanda hızlı bir mesafe alarak gelişen Kavak'ın turizm sektöründe de yer almasını sağlamaktır.”