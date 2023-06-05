Kavak yağmura teslim

Samsun'un Kavak ilçesi, sağanak yağışa teslim oldu. Sabah saatlerinde yoğunluğunu artıran şiddetli yağmur ilçede hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Kavak'ta gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yağışlar bölgede yaşamı olumsuz etkiledi. Tarım alanları zarar gördü. Kavak ilçe merkezinde bazı caddeler göle döndü. Aşırı yağışlardan dolayı zaman zaman trafikte aksamalar yaşanırken Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın istinat duvar çökmesi sonucu kaldırım temel çukuruna kaydı. Bölgeden geçen su hatları da zarar görünce SASKİ Kavak Şube Müdürlüğü ekipleri olaya kısa sürede müdahale etti. Yetkiler bölgede yağışların devam edeceğini belirterek vatandaşları olası sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması konusunda uyardı.