Kavak'a enerji veren imza

Samsun'un Kavak ilçesinde kurulacak Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi için imzaları atıldı. Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Bundan böyle enerjiyi tüketen değil aynı zamanda üreten bir ilçe olacağız” dedi.

Kavak Belediyesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılacak güneş enerji santrali yapım işine ait sözleşmeyi yapımcı firma ile imzaladı. Şirket yönetim kurulu başkanı Serhan Bahadır ile genel koordinatörü Gülşah Soyuğur'un katıldıkları imza töreninde konuşan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Kavak artık enerjiyi tüketen değil aynı zamanda üreten bir yer olacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konutu. Serhan Bahadır da “En kısa zamanda santrali kurarak enerji üretimine geçeceğiz. Kavak'a hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

Projenin Yap-İşlet Devret Modeli ile gerçekleşeceğini söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Halkımıza ne söz verdiysek tek tek hayata geçiriyoruz. Bugün atılan imzalar ile Kavak, bundan böyle sadece enerji tüketen değil, aynı zamanda enerji üreten yapısıyla milli ekonomiye bu sektörde de katkı sunan bir ilçe olacak. Hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Projenin ilçeye önemli bir kazanım sağlayacağını ifade eden Sarıcaoğlu, şöyle devam etti:

“Birçok alanda büyük değişim yaşayan ilçemizde hedefimiz kendi enerjimizi üretmek buradan yaptığımız tasarrufu da halkımıza başka alanlarda hizmet noktasında kullanmak. Enerji sektöründeki yatırım ile bundan böyle hizmet çıtamızı bir üst basamağa taşıyoruz. Kavak bu projemizle enerjide tüketen değil üreten belediyecilik modeline geçiş yapıyor.”

“Kendi enerjimizi üretmeliyiz” ilkesinden yola çıkarak bugünlere geldiklerini anlatan Sarıcaoğlu, projenin Hacılı mevkiinde yaklaşık 10 dönüm alana kurulacağını ve 427,60 KWE kapasiteli olacağını bildirdi. Bugüne kadar hemşerilerine verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini hatırlatan Sarıcaoğlu, ”Projemiz halkımıza vaatlerimiz arasında idi. Bugün yapım imzalarını yaptığımız yatırım en kısa sürede hizmete girecek ve Kavak enerji üretmeye başlayacak. Hedefimiz sağlıklı, temiz bir çevreye sahip, iklim dostu ilçe oluşturarak gelecek kuşaklara çevre standartları yüksek bir Kavak bırakmak” açıklamasında bulundu.