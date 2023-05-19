Kavak'ta 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 104. yıl dönümü Kavak'ta yapılan törenlerle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'dan sonra Kavak ilçesine gelişinin yıl dönümü ilçede yapılan törenlerle kutlandı. Atatürk Parkında Kavak Kaymakamı Faruk Atar, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile çeşitli kurum ve kuruluşların müdür ve amirlerinin katıldığı törenle anıta çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin hazırladıkları konuşma ve şiirlerini okudular. Daha sonra Kavak Spor Salonunda yapılan törenlerde öğrenciler, çeşitli gösteriler sergilediler. Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler ve kupa verildi.

Kutlamalara ayrıca Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak Cumhuriyet Başsavcısı Emre Ekinci ve vatandaşlar katıldı.