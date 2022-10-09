Kavak'ta 3. Menemen Festivali

Samsun'un Kavak Belediyesi, kendine has tadı ile isim yapan ilçenin yöresel yemeği ‘Çakallı menemenini' daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla festival düzenledi.

‘Menemen bizim kültürümüz' sloganıyla düzenlenen 3. Menemen Festivali, coşkulu kalabalığa ev sahipliği yaptı. Çerkez Ekrem Bey Parkı'nda kurulan stantlarda gelen misafirlere beş saat boyunca 1 ton domates, 5 bin yumurta, 80 kilo tereyağı ve 75 kilo baharat kullanılarak özel kaplarda pişirilen sıcak menemen ikramı yapıldı.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, belediye ve Kavak Yerel Eylem Grubu işbirliği ile düzenlenen 3. Geleneksel Menemen Festivali'ne katılanlara ve festivalin başından sonuna destek veren herkese teşekkür etti. Başkan Sarıcaoğlu, “Pandemi nedeniyle uzun süre yapamadığımız menemen festivalimizi bu yıl 3. kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa bir süre önce yaptığımız Yaşar Doğu Güreş Festivali ve Yaz Şenlikleri gibi menemen festivalimiz de halkımızdan büyük ilgi gördü. Gün boyunca gerek hemşerilerimizi ve gerekse dışarıdan gelen misafirlerimizi ağırlayıp kendilerine meşhur yöresel yemeğimiz Çakallı menemeni ikram ettik. Akşam ise yerel sanatçılarımız güzel yorumlarıyla mükemmel bir konserde halkımızla birlikte güzel anlar yaşadık” dedi.

Festivallerin birlik ve beraberliğin pekişmesinde önemli rol oynayan etkinlikler olduğunu ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, “İlçemizin kardeşliğine katkı sunan bu tür organizasyonları ve kültürümüzün yaşatılmasını önemsiyorum. İlçemizin değerlerinin önce kendi halkımızca bilinmesi, sonra dışarıya tanıtılmasında bu tür festivallerin önemli bir yeri var. Bu etkinlikler gönüllerimizi buluşturan özelliği ile de çok kıymetli. Halkımız da genciyle, yaşlısıyla buraları boş bırakmamaya çalışıyor. Yaşadığı ilçeye sahip çıktığını göstermeye çalışıyor. Bundan daha güzel ne olabilir” diye konuştu.