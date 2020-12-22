Kavak'ta, AK Parti'li meclis üyesi ihraç edildi

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, parti tüzüğüne aykırı davranan Belediye Meclis Üyesi Fatma Çankaya'nın partiden ihraç edildiğini açıkladı.

Kavak Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Fatma Çankaya, parti tüzüğüne aykırı davranışları nedeniyle AK Parti'den ve parti meclis üyeliğinden ihraç edildi.

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “31 Mart 2019 Mahalli Yerel Seçimleri'nde Kavak ilçemiz Cumhur İttifakı oyları ile belediye meclis üyesi seçilen Fatma Çankaya, seçim sonrasında parti tüzüğüne aykırı davranışları ve grup kararlarına uymama nedeniyle AK Parti'den ihraç edilmiştir. Kavak ilçemizden tek bayan meclis üyesi olarak listeye alınan ve 31 Mart Seçimleri'nde AK Parti saflarından belediye meclis üyesi seçilen Fatma Çankaya, yapılan onca uyarı ve ikazlara rağmen parti tüzüğüne aykırı ve parti bütünlüğünü bozacak davranışları nedeniyle sevk edildiği İl Disiplin Kurulu'nun ihraç kararının, Genel Merkez Disiplin Kurulu'nun onayı sonrası parti üyeliği ve AK Parti meclis üyeliklerinden ihraç edilmiştir.“

Parti tüzüğüne aykırı hareket eden ve zaafa, zarara uğratmaya yönelik hiçbir hareket ve eylemin karşılıksız kalmayacağını belirten İlçe Başkanı Onur Bakır, “Bilinmesini isteriz ki; AK Parti siyaseti leke götürmez bir anlayış ile çalışır. AK Parti'de hiçbir kişi gerekçesiz bir şekilde ihraç edilmez, edilemez. Parti Disiplin Kurulumuzun almış olduğu kararlar yapılan incelemeler neticesinde karara bağlanır. Her kim olursa olsun genel başkanımız ve cumhurbaşkanımız sayesinde geldiği yere ihanet etme hakkına sahip değildir. Bilinmelidir ki parti tüzüğüne aykırı hareket eden ve zaafa ve zarara uğratmaya yönelik hiçbir hareket ve eylem karşılıksız kalmayacaktır” dedi.