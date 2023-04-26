Kavak'ta anlamlı yardım Samsun'un Kavak ilçesinde depremzedelere destek için hayır çarşısı düzenlendi.

Kavak Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programa, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Kavak İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Güveli, çeşitli kurumların müdür ve amirleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Hayır Çarşısının açılışında konuşan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Yakın zaman da on ilimizi kapsayan büyük depremle adeta asrın felaketini yaşadık. 50 bin canımızı kaybettik. Binlerce yaralımız oldu. Rabbim ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenlerimiz de oradaki kardeşlerimizin yaralarına, sıkıntılarına bir nebze de olsa destek olmak amacıyla böyle güzel ve anlamlı bir etkinlik yapmışlar. Bu etkinliğin hazırlanmasında emek veren herkese çok teşekkür ederim. Bugün Kavak ilçemizde de 600 dolayında depremzede kardeşimiz var. Kalıcı konutları yapılıncaya kadar da burada misafirimiz olacaklar. Bizler de burada oldukları süre zarfından elimizden gelen tüm imkânlarımızla bu kardeşlerimizin yanlarında olacağız. Bu vesile ile bir kez daha programın hazırlanmasında emeği bulunan öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, katkıda bulunan bütün herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.