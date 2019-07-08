Kavak'ta büyük güç birliği

Daha hızlı kalkınma ve ilçe halkının daha modern bir kentte yaşam sürmesi hedeflediklerini anlatan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, bu hedef doğrultusunda içerideki ve gurbetteki Kavaklılarla güç birliği içine girdiklerini belirtti.

KA-DEF Gençlik Kolları Başkanı Adem Sekmenoğlu ve yönetimi ile bir araya gelen Başkan Sarıcaoğlu, ortak hedeflerinin son yıllarda birçok alanda ciddi bir çıkış yaşayan Kavak'ın yakaladığı bu hareketi kesintiye uğratmadan sürdürmek olduğunu dile getirdi. İlçenin sanayileşmesine büyük önem verdiklerini ve tüm dikkatlerini bu alana yoğunlaştırdıklarını anlatan getiren Sarıcaoğlu, “Daha düne kadar birkaç tesisi ile sadece tuğla üreten bir ilçeden OSB'sinde 26 fabrikası ile tam doluluk yaşayan, üretimleri ile dünyaya açılan bir kent haline geldik. Bugün girişimcilerin artan taleplere yanıt için 2. OSB'yi oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Geçen beş yılda Kavak için yaptıkları çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını ve ilçenin büyük bir değişim içinde olduğunu ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, önümüzdeki beş yıllık hizmet dönemi içinde de hayat bulacak mega projelerle çok daha büyük bir atılım gerçekleştireceklerini söyledi.

“Önceliğimiz insanımızın huzuru”

Sarıcaoğlu, “Önceliğimiz daima ilçemiz büyümesi insanımızın huzuru ve rahatı oldu. Tüm projelerimizi de bu doğrultuda geliştirdik ve hayata geçirdik. Sağlık alanından, eğitime, ulaşımdan, doğalgaza birçok hizmeti halkımıza sunduk. Vatandaşımızın onayına sunmadığımız hiçbir işi yapmadık. Şunda iddia ediyoruz ki bu dönem kazandıracağımız yeni hizmetlerle ilçemiz çok daha fazla büyüyecek ve nüfusu en az 2 kat daha artacaktır. Kavak artık göç veren değil göç alan modern bir kent olma yolunda ilerlemektedir” diye konuştu.

MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber de Kavak'ın geçmişteki kötü kaderini artık yendiğini ve büyük bir kent olma yolunda ilerlediğini söyledi. KA-DEF Gençlik Kollarının yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kamber, Kavaklıların güç birliği içinde yarınlara koştuğunu belirterek, “Bugün Kavaklılar büyük bir kenetlenme halindedir. Gurbetteki hemşerilerimiz ile sılanın bağı hiç kopmadığını gibi bugün daha güçlüdür” ifadelerini kullandı.

“Kavak hak ettiği yere ulaşacaktır”

Yakın bir tahine kadar göç veren ilçenin bugün tam doluluk sağladığı Organize Sanayi Bölgesinde yüzlerce bölge gencini istihdam ettiğini anlatan Kamber, “İlçemiz kazandığı sanayi yatırımları artık gurbete gitmiyor. Aksine gidenler memleketlerine dönme planları yapıyorlar. Bizler içerideki ve dışarıdaki Kavaklılar el birliği ve güç birliği yaptığımız sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olamaz. Kavak, gerek sanayi yatırımlarında ve gerekse diğer alanlarda hak ettiği yere kısa sürede ulaşacaktır” şeklinde konuştu.