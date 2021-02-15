Kavak'ta fahiş fiyata geçit yok

Kavak Belediyesi zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik ilçe genelinde tüm marketlerde fiyat denetimi yapmaya başladı. Kavak'ta faaliyet gösteren marketlerde, ürünlerin fahiş fiyattan satılmasını ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimlerinin yanında gramaj, reyon fiyatı ile kasa fiyatı farkına yönelik kontrollerde yapılıyor. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Sarıcaoğlu, “Kavak genelinde korona virüse karşı mücadele yanında gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız ve fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerimizi sıklıkla sürdürüyoruz. Zabıtamız düzenli olarak yaptığı denetimlerde temel ihtiyaç malzemeleri, genel temizlik malzemeleri ve bebek bakım ürünlerinin fiyatlarına bakıyor. Rafları dolaşarak ürün etiketlerini, gramaj eksikliklerini, fiyat artışlarını ve reyon fiyatı ile kasa fiyatı farkına yönelik kontrollerini yaparak güncel fiyatları kayıt altına alıyor. Halkımızın olası bir mağduriyet yaşamaması için denetimlerimiz bundan sonra da sıklıkla sürecek. Bu arada vatandaşlarımız da bu yönde bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde şikâyetlerini 'Alo 153 Zabıta İhbar Hattı'na yapabilirler” diye konuştu.