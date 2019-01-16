Kavak'ta Kitap Günleri

Kavak Belediyesi tarafından organize edilen 4. Kavak Kitap Günleri başladı. Etkinliğin açılışında konuşan Belediye başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Dört yıldan buyana düzenlediğimiz Kitap Günleri her geçen yıl daha büyüyerek devam ediyor” dedi.

Kavak Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğin açılış törenine Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Recep Koşal, Kavak'ta kültür etkinliklerinin yapılıyor olmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Öğrencilerden gelişimleri için bol bol kitap okumalarını isteyen Kaymakam Koşal, “Okumak çok önemlidir. Ne kadar okursanız, bilgi dağarcığınız gelişir, genel kültürünüz artar" dedi.

Daha sonra söz alan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da düzenledikleri bu ve benzeri etkinliklerle Kavak'ta kitap okuma alışkanlığının artırılmasını amaçladıklarını söyledi. Bu yıl 4. kez düzenledikleri etkinliğin bundan sonra ki yıllarda da devam edeceği bilgisini veren Başkan Sarıcaoğlu, “İlçemizde çocuklarımıza ve gençlerimize okuma alışkanlığını kazandırmak ve genel kültürlerini artırmak amacıyla yaklaşık dört yıl önce başladığımız bu etkinliğimiz her geçen sene büyüyerek devam ediyor. Kavak Kitap Okuma etkinliklerini sonra ki yıllarda da geleneksel olarak devam ettireceğiz. Her geçen yıl daha gelişerek yaptığımız bu etkinlik ilçemizde artık büyük ilgi görmeye başladı. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” diye konuştu.

Yapılan konuşmalar ardından Kaymakam Koşal, Başkan Sarıcaoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük tarafından açılışı yapılan 4. Kavak Kitap Günleri 3 gün boyunca açık kalacak.