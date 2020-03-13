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Kavak'ta korona önlemi

Samsun’un Kavak ilçesinde korona virüsüne karşı etkin mücadele başlatıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde korona virüsüne karşı etkin mücadele başlatıldı.


Dünyayı tehdit eden korona virüsünün ülkemizde de görülmeye başlanmasıyla birlikte birçok yerde önlem çalışmaları yapılırken Samsun'un Kavak ilçesinde de tüm camiler, parklar, okullar ve halkın toplu olarak bulunabilecekleri alanlar belediye ekiplerince dezenfekte edilmeye başlandı.


İlçede sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da söz konusu virüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte harekete geçerek ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte faaliyetlerine başladıklarını söyledi. Oluşturulan ekiplerin halkın toplu olarak bulunabilecekleri tüm alanlarda ilaçlama çalışması yaptıklarını anlatan Sarıcaoğlu, "Her türlü ihtimale karşı bizlerde ilçemizde oluşturduğumuz ekiplerimizle ilaçlama çalışması başlattık. İlk etapta camiler, okullar, oyun alanları ve parklar gibi insanlarımız toplu olarak bulundukları ve bulunabilecekleri tüm alanları ilaçlıyoruz. İlaçlama çalışmalarımız bundan sonra da etkin bir biçimde devam ettireceğiz. Bu süreçte özellikle de hem kendimizin hem de çocuklarımızın el temizliklerine daha dikkat etmemiz gerek" dedi.

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