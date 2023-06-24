Kavak'ta kurban satışları hızlandı

Kurban Bayramı'na birkaç gün kala Samsun'un Kavak ilçesinde kurban satışları iyice hareketlendi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasıyla birlikte ilçede satışlar da hızlandı. Kavaklı besici Samet Akyel, ilçede satışlara başladıklarını ve vatandaşların ilgisinin büyük olduğunu belirtti. Akyel, fiyatların 50 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar değişkenlik gösterdiğini ifade etti. Bu yıl hisse fiyatlarının en az 10 bin lira olduğunu ve şuana kadar çiftliklerinden 70 dolayında hayvan satışı yaptıklarını kaydeden Akyel, “Bu yıl fiyat artışları nedeniyle biraz ürkek durumdaydık ama vatandaşın ilgisi oldukça fazla. Kısa sürede çiftliğimizden 70'in üzerinde hayvan satışı yaptık. Aslında bizim satışlarımız daha erken başladı. Kavaklılar muhtemel fiyat artışlarından etkilenmemek için alımlarını erkenden yapmaya başladı. Pazarımızda her bütçeye uygun hayvan var. Asıl satışlarımızın Kurban Bayramı arefesinde daha çok artmasını bekliyoruz” dedi.