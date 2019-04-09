Kavak'ta seçim sonrası ilk meclis toplantısı

Kavak Belediyesi yerel seçimler sonrası oluşan 15 üyesi ile ilk Meclis Toplantısını Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirdi. Meclisin oturumunu, “İlçemize ve ülkemize hayırlı olsun” sözleri ile açan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Kavak ilçemizin gelişimi için hep birlikte el ele, gönül gönüle hizmet edeceğiz. Bu oturumlarda alacağımız tüm kararlarımız ilçemize, Samsun'a ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Meclis oturumunda daha sonra yapılan oylamalarla asil ve yedek katip üyelikleri, belediye encümenleri, Meclis Başkan 1. ve 2. Vekilleri ile plan bütçe, imar komisyonları üyeleri seçildi. Oturumda ayrıca Samsun Belediyeler Birliği'ne ve Tarihi Kentler Birliğine verilecek üyeler belirlendi. Daha sonra Mali Hizmetler Müdürü Abdullah Ayaz tarafından okunan Kavak Belediyesi 2018 Denetim Komisyon Raporu okunarak oylandı.

Kavak'ta idari soruşturma

Öte yandan Kavak Belediyesi, kavga eden şirket çalışanı hakkında idari soruşturma başlattı. Geçen gün Kavak'ta belediye şirket çalışanı ile bir vatandaş arasında yaşanan kavga ile alakalı olarak idari soruşturma açıldı.

İlçede yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, adı kavgaya karışan belediye şirket çalışanı hakkında idari soruşturma başlattıklarını belirtti. Sarıcaoğlu, yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz gün belediyemiz şirket çalışanı ile bir vatandaşımız arasında münferit bir olay cereyan etmiş bununla alakalı olarak şirket çalışanı hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. İlçemde böyle bir olayın yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duyduğumu ifade ediyorum. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşamayız” diye konuştu.