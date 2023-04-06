Kavak'ta 'Sen de Yazabilirsin Projesi'

Samsun'un Kavak Belediyesi “Sen de Yazabilirsin Projesi” çerçevesinde 4. sınıf öğrencilerine yazmaya ilk adım eğitimi verdi.

Kavak Belediyesi kültür, sanat ve eğitim etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, bu yıl beşinci kez, 5- 6 Nisan 2023 tarihleri arasında "Kavak 5. Sen de Yazabilirsin, Yazmaya İlk Adım" adı altında, Yaşardoğu İlkokulu 4 sınıf öğrencilerine, yazarlık atölyesi düzenledi. Atölyede öğrencilere, yazar, yazar olabilme yazma sanatı ve yazma teknikleri konusunda eğitim verildi. Etkinliğe katılan öğrencilere kağıt, kurşun kalem, kek ve su ikram edildi.