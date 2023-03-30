Kavak'ta yollar yenileniyor

Samsun'un Kavak ilçesinde yollar kilitli parke taşlarıyla yenileniyor. İlçenin büyük bir bölümünde tamamlanan çalışmalarla Kavak, modern bir görünüme kavuştu.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nun “Modern Kent Kavak" sloganıyla başlattığı yol iyileştirme projesi kapsamında üç yıldan buyana aralıksız süren kilitli parke yol yapımı önemli ölçüde tamamlandı. İlçede özellikle doğalgaz hattı çalışmaları nedeniyle tahrip olan yollar, proje kapsamında modern, estetik ve daha konforlu hale kavuşturuluyor.

İlçe genelinde pek çok mahalle ve sokağın adeta yeniden işlenerek vatandaşların konforlu yollara kavuşturulduğunu anlatan Başkan Sarıcaoğlu, projelerini vatandaşların taleplerini dikkate alarak yaptıklarını söyledi. Hemşerilerinin yaşam kalitesini yükseltmek adına ilçenin her noktasında hizmete hızla devam ettiklerini ve Kavak'ta güzel işler ortaya çıkarmaya devam edeceklerini belirten Sarıcaoğlu, “Yolları, meydanları, parkları, kaldırımları ve sosyal alanlarıyla geleceğin modern Kavak'ı için çalışıyoruz. Başkanlık makamına geldiğimiz ilk günden bu yana kendimize belirlediğimiz modern hedefinden asla sapmadan çalışıyoruz. Son üç yıldır özellikle doğalgaz hattı yapım çalışmalarıyla bozulan mahalle ve sokak yollarımıza kilit parke ve bordür taşı döşedik. Ekiplerimiz halen en büyük yerleşim yerimiz olan Yaşar Doğu Mahallemizde. Daha sonra 19 Mayıs Mahallemizde sürecek çalışmamız ile üç yıldır devam etmekte olan projemizi sonlandıracağız. Yapılan yollarımızı halkımızın iyi günlerde sağlık ve huzurla kullanmasını dileriz. Her zaman diyoruz vatandaşımızın talebi neyse o bizim projemizdir. İlçemizi hemşerilerimizle el birliğiyle yükseltecek, proje ve hizmetlerimizle kente hep birlikte değer katacağız” dedi.