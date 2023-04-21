Kavak'ta yürek ısıtan operasyon

Samsun'un Kavak ilçesinde dere yatağına düşen köpek Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kavak ilçesinden geçen Cevizlik dere yatağına düşerek burada mahsur kalan bir sokak köpeğini kurtarmak isteyen itfaiye ekipleri seferber oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu köpeği dere yatağından kurtardı. Köpeği bulunduğu yerden çıkardıktan sonra bakımını yaparak, karnını doyuran ekipler, köpeği tekrar doğaya saldı. Ekiplerinin yaptığı kurtarma operasyonu çevrede bulunan vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.