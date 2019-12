Kavas: "T?rkiye 'sorumluluk' hedefiyle Afrika'da"

Dr. Ahmet Kavas, T?rkiye'nin s?m?rgeci devletlerin aksine s?m?rmek i?in de?il, ?sorumluluk? hedefiyle Afrika'da oldu?unu s?yledi.

Samsun ?niversitesi (SAM?) ve Samsun B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan Atakum Sanat Merkezinde Afrika'da Bilim Gelene?i konulu konferans ger?ekle?tirildi. ?stanbul Medeniyet ?niversitesi Siyasal Bilimler Fak?ltesi Dekan? ve eski ?ad B?y?kel?isi Prof. Dr. Ahmet Kavas'?n konu?mac? olarak kat?ld??? Prof. Dr. Fuat Sezgin ve ?slam Bilim Tarihi Y?l? m?nasebetiyle Afrika'da Bilim Gelene?i konulu konferans yap?ld?. Konferans sayg? duru?u ve ?stiklal Mar??'n?n ard?ndan SAM? Rekt?r? Prof. Dr. Mahmut Ayd?n'?n a??l?? konu?mas?yla ba?lad?.

Kat?l?m?n yo?un oldu?u konferansta Prof. Dr. Ahmet Kavas, Afrika'da bilim gelene?inden, Osmanl? Devleti'nin Afrika'ya verdi?i katk?dan ve orada yapm?? oldu?u faaliyetlerden bahsederek bak?? a??m?z? farkl?la?t?rmam?z gerekti?ini ortaya koydu. Kavas, Afrika ?lkelerinin zengin do?al kaynaklara sahip olmas?na ra?men ekonomik y?nden zay?f olduklar?n? ifade etti.

T?rkiye'nin Afrika'da neden olmas? gerekti?ine de de?inen Kavas, T?rkiye'nin s?m?rgeci devletlerin aksine s?m?rmek i?in de?il, ?sorumluluk? hedefiyle Afrika'da oldu?unu belirtti. Kavas, tarihsel s?re?te Avrupa'n?n k?s?tl? imkanlara sahip oldu?unu ve bu co?rafyadan ??kabilmek, zengin do?al kaynaklara sahip olmak i?in Afrika'ya y?neldi?ini ancak kar??lar?nda Osmanl? Devleti'ni buldu?unu ve Osmanl?'n?n orada bulunu? amac?n?n da oradaki insanlar? di?er devletlerden korumak oldu?unu dile getirdi.

"Daha fazla birliktelik olmal?"

?ngiliz Neville Chittick adl? bir ara?t?rmac?n?n Afrika'n?n bir ucunda unutulan tarihi ticaret ?ehri Kilve'ye ?mr?n? tahsis edip iki devasa cilt halinde Kilwa An Islamic Trading City on The East African Coast adl? eserini yay?nlad???n? ve g?n?m?zde ?in, Rusya ve bir?ok Avrupa ?lkesinin Afrika'daki etkisinin giderek art?rd???n? da dikkat ?eken Kavas, T?rkiye'nin ?ok k?kl? ba?lar? bulunan Afrika ile akademik ve e?itim alan?nda daha fazla birlikteli?inin ve ?al??malar?n?n olmas? gerekti?ini vurgulad?.

Program Samsun ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. Mahmut Ayd?n'?n, eski B?y?kel?i Prof. Dr. Ahmet Kavas'a, g?n?n an?s?na hediye takdim etmesi ile sona erdi.