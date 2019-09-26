İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kavgayı ayırmak isterken darp edilen çocuk hayatını kaybetti

Samsun’da kavgayı ayırmak için araya girince darp edilerek ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Samsun'da kavgayı ayırmak için araya girince darp edilerek ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavgayı ayırmak için araya girdiği öğrenilen Hakan Çoban (14) darp edilerek ağır yaralandı. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Hakan Çoban ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Hakan Çoban, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.