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Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Anadolu Bulvarı ile 100. Yıl Bulvarının kesiştiği yerdeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Demirkaya idaresindeki 55 AHJ 80 plakalı otomobil ile Perihan Elagöz yönetimindeki 19 ABR 965 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan Hasan Hülagül 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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