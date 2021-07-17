Kavurucu sıcaklarda vatandaşlar sahillere akın etti

Çöl sıcaklarının etkili olduğu Samsun'da vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü günler öncesinden sıcak hava uyarısı yapmıştı. Samsun merkezde Temmuz ayının ortasında çöl sıcaklarının da etkisiyle hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükseldi. Yüzde 75 nem oranı ile güneşte hissedilen sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkarken, evlerde duramayan ve bunalan Samsunlular sahillerin yolunu tuttu.

Kurban Bayramı tatili öncesi Ege ve Akdeniz'e gidemeyen Samsunlular, serinlemek için Karadeniz'in en uzun sahillerini tercih etti. Denize kıyısı olmayan ilçelerdeki vatandaşların da gelmesiyle birlikte sahiller insanlarla doldu.

Aşırı sıcaklardan dolayı evde duramadıklarını belirten Samsunlular, “Son günlerde hava sıcaklığı oldukça arttı. Bu sıcaklar nedeniyle artık evler durulamaz hale geldi. Tüm pencere ve kapıları açsak da bir serinlik oluşmayınca sahile geldik. Serinlemenin en güzel yolu denize girmek. Bizler de serinlemek için denize girmeyi tercih ettik. İmkanı olan herkesi Atakum'da denize girerek serinlemeye davet ediyoruz” dediler.

Hava tahmin uzmanları Samsun'da hava sıcaklıklarının birkaç gün daha artarak devam edeceğini belirtirken, özellikle Vezirköprü ve Havza ilçelerinde 40 derecenin üstüne çıkmasının tahmin edildiği bilgisini verdiler.