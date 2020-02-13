Samsun'da sağanak yağış nedeniyle kayarak devrilen motosikletin sürücüsü hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Otogar karşısı çevre yolu alt geçit yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan U. idaresindeki 35 ABF 392 plakalı motosiklet, yağmur yağışından dolayı kayarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan U. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.