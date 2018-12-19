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Kayıktan göle düşen adamın cesedi bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde göle attığı ağı toplarken kayıktan düşüp gölde kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde göle attığı ağı toplarken kayıktan düşüp gölde kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı.


Bafra ilçesinin Derbent Baraj Gölü Boğazkaya Mahallesi batık minare yakınlarında 5 gün önce saat 15.00 sıralarında göle serdiği ağı kontrol etmek için kayıkla göle açılan Onur Özcan (52), dengesini kaybedip göle düşmüştü. Samsun'dan gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sürdürdükleri arama çalışmalarının 5. gününde Onur Özcan'ın cesedine ulaştı.


Onur Özcan'ın cesedi 250 metre açıkta ağı serdiği yerden 50 metre ileride bulundu. Ceset, otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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