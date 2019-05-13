İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp Ecrin 7. gününde

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ı AFAD ekipleri kadavra ve canlı arama köpekleri ile arıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı AFAD ekipleri kadavra ve canlı arama köpekleri ile arıyor.


Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünden kaybolduğu bildirilen kız çocuğunun bulunması için yürütülen arama çalışmaları yedinci gününde de devam ediyor. 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması AFAD ekipleri arama çalışmasını sürdürüyor. 25 kişilik AFAD ekipleri 2 kadavra ve 1 canlı arama köpeğiyle bugün evin çevresinde arama yapıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.