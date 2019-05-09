Kayıp Ecrin havadan ve karadan aranıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları hem havadan hem de karadan devam ediyor.

Geçen Salı günü ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Alancık Mahallesi'nde 1,5 yaşlarındaki Ecrin Kurnaz, henüz belirlenemeyen bir şekilde kayboldu. Kayıp çocuğu bulmak için helikopter ve drone ile havadan; jandarma, AFAD ve vatandaşlar tarafından karadan arama çalışması sürdürülüyor. Arama çalışmasına İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz ve İlçe Jandarma komutanı Muharrem Davulcu da katılıyor.

Olayla ilgili konuşan amcası Özkan Korkmaz, çocuğu evin önünde bırakıp inekleri bakmaya gittiğini, akşam üzeri döndüğünde onu bulamadığını ve jandarmaya haber verdiğini söyledi. Korkmaz, “Anne-babası hastaneye gitti. Çocuk benimle annemin yanındaydı. Ben traktörle ekinlere bakmaya gittim. Onu da yanımda götürdüm. Traktörde uyudu. Bir yere bırakma şansım olmadığı için tekrar geri döndüm. Evde ihtiyacını karşıladık. Ben ineklere bakmaya gittim. Çocuğu evin önünde bıraktık. Akşam üzeri döndüğüm zaman annem ‘çocuk nerede' diye bana sordu. Çocuğu aramaya başladım. Jandarmaya, AFAD'a haber verdim. Çocuk, görevliler tarafından aranıyor ama herhangi bir iz yok” dedi.

“Devlet bütün imkanlarıyla burada seferber”

Arama kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi veren İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz, “16 AFAD, 4 arama-kurtarma köpeği, sahil güvenlik helikopteri, iki drone ekibi arama yapıyor. Köyün aşağısı baraj gölü. Her ihtimale karşı baraj gölünde de tekne ile arama yapıyoruz. 100-150 vatandaş arama kurtarma faaliyetine katılıyor. Vatandaşlara teşekkür ediyorum. Devlet bütün imkanlarıyla burada seferber. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Kaybolan çocuk 1,5 yaşında bir kız çocuğu. İnşallah sağ olarak kurtarmayı ümit ediyoruz. Bütün çabamız bu yönde” diye konuştu.

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgiler verildi:

“Salı günü saat 21.00'de Vezirköprü Kaymakamlığınca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü aranarak, ilçe merkezine 32 km. uzaklıkta bulunan Alancık Mahallesi'nde 1,5 yaşlarında Ecrin Kurnaz isimli çocuğun kayıp olduğu bilgisi verilmiştir. Kayıp bilgisi alınır alınmaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlanılmıştır. Bugün saat 06.30 itibariyle; 15 jandarma, 25 komando, 11 AFAD personeli, 1 UMKE ekibi, 1 köpek timi, 1 canlı arama köpeği ve 1 kadavra köpeği ile arama çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca, drone, helikopter ve yüzün üzerinde vatandaşımız ile de arama çalışmalarına destek verilmektedir.”