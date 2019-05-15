Kayıp Ecrin'i arama çalışmaları 9. gününde

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'dan hala bir haber alınamadı.

Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'ndeki 7 Mayıs'ta evlerinin önünden kaybolduğu belirtilen Ecrin Kurnaz'ın bulunması için yürütülen arama çalışmaları 9. gününde de devam ediyor. 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için jandarma ekipleri arama çalışmasını sürdürüyor. Minik Ecrin, evinin çevresinde ve ormanlık alanda aranıyor.

9 gündür yapılan arama çalışmasında Ecrin'e ait herhangi bir emareye rastlanmadı.